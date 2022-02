Come si arriva con pazienza al covo segreto del capo dello Stato islamico (Di sabato 5 febbraio 2022) Il capo dello Stato islamico, Abu Ibrahim al Qurashi, si è ucciso con l’esplosivo giovedì mattina durante un raid delle forze speciali americane a dieci chilometri dal luogo dove il precedente capo dello Stato islamico, Abu Bakr al Baghdadi, si era ucciso con l’esplosivo durante un raid delle forze speciali americane nell’ottobre 2019. A questo punto la domanda è d’obbligo: perché entrambi avevano scelto quella zona per nascondersi? Di che tipo di appoggio godevano? I villaggi dei due raid, Atmeh e Barisha, sono entrambi vicino al confine turco nella regione di Idlib, che da anni è dominata dalla presenza di una fazione jihadista che si fa chiamare Hayat Tahrir al Sham conosciuta anche con la sigla Hts. Prima però di balzare a conclusioni ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Il, Abu Ibrahim al Qurashi, si è ucciso con l’esplosivo giovedì mattina durante un raid delle forze speciali americane a dieci chilometri dal luogo dove il precedente, Abu Bakr al Baghdadi, si era ucciso con l’esplosivo durante un raid delle forze speciali americane nell’ottobre 2019. A questo punto la domanda è d’obbligo: perché entrambi avevano scelto quella zona per nascondersi? Di che tipo di appoggio godevano? I villaggi dei due raid, Atmeh e Barisha, sono entrambi vicino al confine turco nella regione di Idlib, che da anni è dominata dalla presenza di una fazione jihadista che si fa chiamare Hayat Tahrir al Sham conosciuta anche con la sigla Hts. Prima però di balzare a conclusioni ...

Advertising

Corriere : L'emoji dell'uomo «incinto» sta per arrivare su iPhone (e già scatena polemiche). Come usarla? - NetflixIT : Scoprire come si fa ad essere felici è un viaggio. @alecattelan se lo è fatto tutto. #UnaSempliceDomanda arriva il… - caterinabalivo : Quando arriva un genio come Fiorello su un palco non puoi non accorgertene: il più bravo di tutti ???? #Sanremo2022 - GretaSmara : RT @darveyfeels_: fino a ieri tutti a dire “Gianni nonno d’italia, la canzone di Gianni Morandi bella veramente”, tutti a urlare STAI ANDAN… - Sara96718287 : RT @crazymofosicon: Come ogni volta yoongi dimostra di essere un artista a 360 gradi,una produzione impeccabile,ogni minimo dettaglio curat… -