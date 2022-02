"Come rubavano i vostri soldi". Poste, sconcerto a Milano: la truffa sotto l'occhio delle telecamere (Di sabato 5 febbraio 2022) Dovranno rispondere di furto pluriaggravato e riciclaggio le sette persone, tra cui tre impiegati delle Poste, indagate per furto di valuta straniera da buste provenienti da Paesi dell'Estremo oriente, in particolare dal Giappone. L'indagine condotta dalla polizia di Stato e della polizia locale di Milano conferma che i sette avrebbero sottratto oltre 350mila euro. La valuta estera arrivava al centro di smistamento di Poste Italiane di Linate ed era destinata a opere caritatevoli o quale corrispettivo per l'acquisto di amuleti di buona sorte. Gli yen giapponesi e i dollari australiani venivano cambiati in euro direttamente agli sportelli. Le misure cautelari, sono le prime indiscrezioni, sono state prese nei confronti di "due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Dovranno rispondere di furto pluriaggravato e riciclaggio le sette persone, tra cui tre impiegati, indagate per furto di valuta straniera da buste provenienti da Paesi dell'Estremo oriente, in particolare dal Giappone. L'indagine condotta dalla polizia di Stato e della polizia locale diconferma che i sette avrebbero sottratto oltre 350mila euro. La valuta estera arrivava al centro di smistamento diItaliane di Linate ed era destinata a opere caritatevoli o quale corrispettivo per l'acquisto di amuleti di buona sorte. Gli yen giapponesi e i dollari australiani venivano cambiati in euro direttamente agli sportelli. Le misure cautelari, sono le prime indiscrezioni, sono state prese nei confronti di "due uomini di 46 e 51 anni e una donna di 40, con i due complici di 46 e 55 ...

