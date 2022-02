Come cambia il ruolo dell’intelligence nella tutela della sicurezza nazionale (Di sabato 5 febbraio 2022) La sicurezza è essenziale affinché una società possa prosperare, affinché si giustifichino gli investimenti futuri e affinché i cittadini possano vivere una vita normale. Questo è il messaggio che ho ricavato dai magnifici affreschi del XIV secolo raffiguranti il Buono e il Cattivo Governo del municipio di Siena e che mi hanno ispirato a scrivere Lo Stato al sicuro. Intelligence e democrazia, pubblicato in Italia dalla Luiss University Press. Gli affreschi mostrano che con un buon governo la città e la campagna beneficiano di condizioni di sicurezza: il commercio è fiorente, la gente si muove liberamente per le strade, si costruiscono nuovi edifici, e il grano arriva ai mulini. Questi sono tutti componenti chiave delle infrastrutture civili nel Medioevo e la cui costosa costruzione poteva essere giustificata solo dalla stabilità delle città e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022) Laè essenziale affinché una società possa prosperare, affinché si giustifichino gli investimenti futuri e affinché i cittadini possano vivere una vita normale. Questo è il messaggio che ho ricavato dai magnifici affreschi del XIV secolo raffiguranti il Buono e il Cattivo Governo del municipio di Siena e che mi hanno ispirato a scrivere Lo Stato al sicuro. Intelligence e democrazia, pubblicato in Italia dalla Luiss University Press. Gli affreschi mostrano che con un buon governo la città e la campagna beneficiano di condizioni di: il commercio è fiorente, la gente si muove liberamente per le strade, si costruiscono nuovi edifici, e il grano arriva ai mulini. Questi sono tutti componenti chiave delle infrastrutture civili nel Medioevo e la cui costosa costruzione poteva essere giustificata solo dalla stabilità delle città e ...

