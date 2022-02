Collaborazioni speciali - La Lancia Thema Ferrari e le altre auto che non ti aspetti - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 5 febbraio 2022) Con un recente tweet, il museo Mercedes-Benz di Stoccarda ha reso omaggio al Porsche Museum della stessa città, ricordando la famosa collaborazione tra i due marchi tedeschi che, nel 1991, diede vita a una versione ad alte prestazioni della W124, la 500 E. Una sinergia curiosa, tenendo conto della concorrenza tra la divisione sportiva AMG della Stella e la Casa di Zuffenhausen, ma non un caso unico: seppur per diversi motivi, già qualche anno prima laaveva stupito il grande pubblico presentando una versione dellacon motore, la mitica 8.32, mentre la coeva Opel Omega griffata Lotus diventava a sua volta un vero cult in Europa. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini: qui troverete, oltre a quelli sopracitati, altri esempi diinsolite, tra vetture da città ...