"Ci infilo il coltello…": la Regina ha fatto divertire tutti alla vigilia del Giubileo. Ecco come (Di sabato 5 febbraio 2022) Oggi si è tenuto il ricevimento celebrativo della vigilia del Giubileo di Platino della Regina d'Inghilterra. Elisabetta era in gran forma oggi e ha accolto gli ospiti nella sua residenza di Sandringham con un sorriso smagliante. La monarca è ad un passo dal diventare la prima sovrana britannica a celebrare 70 anni sul trono. Secondo il resoconto dell'evento dato dal 'Mirror', Yvonne Brown, vicepresidente della 'Sandringham WI' ha descritto la Regina come in "forma smagliante" oggi. L'evento è il primo di maggior rilievo presieduto dalla Regina dopo i lunghi mesi di riposo seguiti dai problemi di salute lo scorso Ottobre. I medici le hanno dato il via libera da poco, e infatti la 95enne si è presentata al ricevimento con bastone da passeggio in legno ...

