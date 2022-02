Chiara Ferragni e Fedez | l’occhiale di lusso e la maglia Decathlon | «Sei uno di noi | Kipsta forever»

(Di sabato 5 febbraio 2022)partono per una mini vacanza sulla neve assieme ai figli. La coppia ha condiviso uno scatto mentre indossa costosi occhiali da sole, ma i fan hanno notato un particolare dell’abbigliamento del rapper che ha attirato la loro attenzione: «Uno di noi!».hanno lasciato Milano per una fuga sulle neve assieme ai figli Leone e Vittoria. Dopo aver condiviso qualche video in cui mostrano le loro abilità sugli sci i due hanno postato ai follower uno scatto mentre indossa dei lussuosi occhiali da sole marchiati Louis Vuitton. I fan hanno apprezzato la foto, ma un particolare dell’abbigliamento del rapper ha attirato la loro attenzione.infatti, occhiali blasonati a parte, indossa unatermica ...

Advertising

bolymasala : @adorablespos lei oggi farà la grande mossa alla chiara ferragni e scatenerà las laleras trust me - Cosmopolitan_IT : Megan Fox, Chiara Ferragni e le altre: il ritorno delle sopracciglia folte e definite - alby911 : Ho fatto un post virale su TikTok a proposito di #Sanremo2022 e mi stanno esplodendo le notifiche. Chiara Ferragni vibes. ?????????? - monoscandal : lei sta dando chiara ferragni - untitled_ems : @MetaErmal sei pronto a diventare la nostra Chiara Ferragni? Insieme, tutti noi, dobbiamo spammare e votare Bizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Fedez econ gli occhiali di lusso Fedez ehanno lasciato Milano per una fuga sulle neve assieme ai figli Leone e Vittoria. Dopo aver condiviso qualche video in cui ...: le scarpine da culla della figlia sono di Monte Urano ...Chiara Ferragni circa ogni settimana nel suo carosello "Best of These Days" pubblica pezzetti di vita reale (almeno in apparenza): lei che gioca con i bambini, lei che si fa una maschera per il viso, ...Chiara Ferragni e Fedez partono per una mini vacanza sulla neve assieme ai figli. La coppia ha condiviso uno scatto mentre indossa costosi occhiali da sole, ma i fan hanno notato un particolare ...