Chi è Cristiano, il riservatissimo figlio di Ornella Vanoni: età, il padre, cosa fa (Di sabato 5 febbraio 2022) Una delle voci simbolo della musica italiana, che ancora continua a far parlare di sé e a pubblicare pezzi con giovani artisti. Ornella Vanoni è un’artista intramontabile e nella sua vita privata è stata sposata solamente una volta, dal 1960 al 1972 con il cantante e attore Lucio Ardenzi, uomo che l’ha resa madre dell’unico figlio Cristiano. Un matrimonio, quello con Lucio Ardenzi, che arrivava dopo una fase complicata nella vita della cantante. “Non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”. figlio d’arte, al contrario della madre che è sempre in scena e che pare nutrirsi proprio del suo rapporto con le telecamere, Cristiano Ardenzi è invece un uomo che ama la riservatezza e vivere ... Leggi su tuttivip (Di sabato 5 febbraio 2022) Una delle voci simbolo della musica italiana, che ancora continua a far parlare di sé e a pubblicare pezzi con giovani artisti.è un’artista intramontabile e nella sua vita privata è stata sposata solamente una volta, dal 1960 al 1972 con il cantante e attore Lucio Ardenzi, uomo che l’ha resa madre dell’unico. Un matrimonio, quello con Lucio Ardenzi, che arrivava dopo una fase complicata nella vita della cantante. “Non sapevofare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”.d’arte, al contrario della madre che è sempre in scena e che pare nutrirsi proprio del suo rapporto con le telecamere,Ardenzi è invece un uomo che ama la riservatezza e vivere ...

Advertising

bacchin_chiara : @marcopiaiasj Buon Dio che accogli le nostre grida di aiuto ...soccorri anche chi non crede in Te.aiuta Cristiano… - drakenchin : ma che ha fatto gianni morandi all'altra mano? ma chi gli ha menato una seccia così potente a sto povero cristiano? #sanremo2022 - Walrus1715 : Nel frattempo il #ManchesterUnited di #Ronaldo è stato buttato fuori dal #Middlesbrough in #FACup Cristiano ma chi… - FPanichi : @RobertoGibin @lucioaprile5 @stanzaselvaggia Ad oggi è possibile rifiutare le cure. Anche per il Covid. La scelta è… - ZuccoliVittorio : RT @lorenzodalai: Un leghista dice che si sente 'offeso come cristiano' quando canta Achille Lauro... io sinceramente non so nemmeno chi si… -