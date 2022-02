Che bomba di Cuadrado | il colombiano stende gli acerrimi nemici Video

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 febbraio 2022) Juanè stato uno degli uomini essenziali nelle vittorie della Juventus di queste stagioni e tanti suoi gol sono stati grandiosi. La Juventus ha trovato nell’estate del 2015 un campione assoluto come Juanche è stato in grado di farsi amare nell’ambiente bianconero per le sue fantastiche giocate, come quella che decise un delicatissimo scontro diretto. Fonte/GettyJuanin questi anni è stato sicuramente tra gli elementi fondamentali per i successi in campionato della Juventus, un giocatore davvero completo e che nel corso della carriera ha saputo migliorarsi e interpretare tanti ruoli diversi. Dopo gli inizi come ala pura ha saputo indietreggiare il proprio raggio d’azione, diventando così un esterno a tutto campo e con buona attitudine anche alla fase difensiva, nonostante fosse l’attacco il suo grande ...