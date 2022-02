Centrodestra, Salvini: “Oggi non è coalizione, qualcuno preferisce logica del singolo” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ma il Centrodestra Oggi è coalizione in Italia? No, è evidente. Quando c’è una candidata alla presidenza della Repubblica, un’alta carica, che contava su 450 voti e 70 voti del presunto Centrodestra sono scomparsi, più di 40 di Forza Italia, un suo candidato, evidentemente in questo momento e da un po’ di tempo e temo per qualche settimana, alla logica di squadra qualcuno preferisce quella del singolo. Più che un ragionamento collettivo c’è un ragionamento miope che guarda al proprio orticello”. Lo ha detto Matteo Salvini collegandosi via Facebook a un convegno con Susanna Ceccardi e Daniele Capezzone. “Se si pensa di costruire l’Italia, l’Europa, il sogno del futuro si deve avere un obiettivo comune – ha sottolineato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ma ilin Italia? No, è evidente. Quando c’è una candidata alla presidenza della Repubblica, un’alta carica, che contava su 450 voti e 70 voti del presuntosono scomparsi, più di 40 di Forza Italia, un suo candidato, evidentemente in questo momento e da un po’ di tempo e temo per qualche settimana, alladi squadraquella del. Più che un ragionamento collettivo c’è un ragionamento miope che guarda al proprio orticello”. Lo ha detto Matteocollegandosi via Facebook a un convegno con Susanna Ceccardi e Daniele Capezzone. “Se si pensa di costruire l’Italia, l’Europa, il sogno del futuro si deve avere un obiettivo comune – ha sottolineato ...

