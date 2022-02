Centrodestra, l’affondo di Lollobrigida contro Lega: «Sono molto, ma molto confusi» (Di sabato 5 febbraio 2022) Fratelli d’Italia non ci sta a farsi dare lezioni su come ricostruire il Centrodestra. A ribadirlo è stato il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, che in un post su Facebook ha ricordato che «Sono al governo con la sinistra, l’estrema sinistra e l’accozzaglia 5Stelle. Hanno votato compatti un Presidente della Repubblica con una storia tutta di centrosinistra. E ora vorrebbero spiegare a noi come si ricostruisce una coalizione per difendere i valori, le idee e gli interessi della nostra gente da quelli con i quali si accompagnano. Sono io che non capisco o loro molto, ma molto confusi?». Il post di Lollobrigida e le parole di Salvini sui valori da tutelare La presa di posizione di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Fratelli d’Italia non ci sta a farsi dare lezioni su come ricostruire il. A ribadirlo è stato il capogruppo alla Camera, Francesco, che in un post su Facebook ha ricordato che «al governo con la sinistra, l’estrema sinistra e l’accozzaglia 5Stelle. Hanno votato compatti un Presidente della Repubblica con una storia tutta di centrosinistra. E ora vorrebbero spiegare a noi come si ricostruisce una coalizione per difendere i valori, le idee e gli interessi della nostra gente da quelli con i quali si accompagnano.io che non capisco o loro, ma?». Il post die le parole di Salvini sui valori da tutelare La presa di posizione di ...

