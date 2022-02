Centrodestra, Berlusconi: “Così Meloni rischia di fare la fine della Le Pen…” (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Se Giorgia continua Così, rischia di isolarsi e fare la fine della Le Pen… Silvio Berlusconi non avrebbe ancora digerito le frasi pronunciate su di lui da Giorgia Meloni il 31 gennaio scorso, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4, in particolare il passaggio ”a Berlusconi non gli devo nulla”. Durante il pranzo di oggi ad Arcore con lo stato maggiore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, il Cav avrebbe espresso la sua delusione per i comportamenti, anche recenti, della leader di Fdi. In particolare, avrebbe prima ricordato quando nel 2008 fu determinante il suo contributo perché lei diventasse ministro della Gioventù del Berlusconi quater per poi rammentare ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) – Se Giorgia continuadi isolarsi elaLeSilvionon avrebbe ancora digerito le frasi pronunciate su di lui da Giorgiail 31 gennaio scorso, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4, in particolare il passaggio ”anon gli devo nulla”. Durante il pranzo di oggi ad Arcore con lo stato maggiore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, il Cav avrebbe espresso la sua delusione per i comportamenti, anche recenti,leader di Fdi. In particolare, avrebbe prima ricordato quando nel 2008 fu determinante il suo contributo perché lei diventasse ministroGioventù delquater per poi rammentare ai ...

