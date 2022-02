Centro: Carelli (Ci), 'patti federativi tutti da discutere, nessuna decisione' (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Le notizie su contatti tra gruppi parlamentari per la creazione di una formazione di Centro vanno prese con la dovuta prudenza. Nulla è stato ancora deciso". Lo ha affermato Emilio Carelli, vicecapogruppo alla Camera di Coraggio Italia, intervenendo a Coffee Break su La7. “La rielezione del Presidente della Repubblica -ha aggiunto- ha creato scompiglio in tutti gli schieramenti politici. Coraggio Italia, sotto la guida del suo presidente Luigi Brugnaro, ha sostenuto compatto prima la candidatura di Draghi e poi il secondo mandato del Presidente Mattarella. Siamo consapevoli del peso politico che il nostro Gruppo può avere nella formazione di un governo ma un patto federativo con altri partiti di Centro è ancora tutto da discutere ed eventualmente da approvare. È bene ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Le notizie su contatti tra gruppi parlamentari per la creazione di una formazione divanno prese con la dovuta prudenza. Nulla è stato ancora deciso". Lo ha affermato Emilio, vicecapogruppo alla Camera di Coraggio Italia, intervenendo a Coffee Break su La7. “La rielezione del Presidente della Repubblica -ha aggiunto- ha creato scompiglio ingli schieramenti politici. Coraggio Italia, sotto la guida del suo presidente Luigi Brugnaro, ha sostenuto compatto prima la candidatura di Draghi e poi il secondo mandato del Presidente Mattarella. Siamo consapevoli del peso politico che il nostro Gruppo può avere nella formazione di un governo ma un patto federativo con altri partiti diè ancora tutto daed eventualmente da approvare. È bene ...

Advertising

TV7Benevento : Centro: Carelli (Ci), 'patti federativi tutti da discutere, nessuna decisione' - - stradamax : @AlbertoBagnai Sognare non costa nulla, le urne daranno il loro giudizio ma poi nonostante tutto la voglia di poter… - StefaniaFalone : RT @Open_gol: Il deputato di Coraggio Italia disegna lo scacchiere possibile per la nascita di un terzo polo centrista - MarceVann : RT @gabelmanu: Gira che ti rigira Di Maio potrebbe aver trovato un porto sicuro tra Giorgetti,Carelli Toti e perché no anche Renzi Un nouve… - mameli54 : RT @gabelmanu: Gira che ti rigira Di Maio potrebbe aver trovato un porto sicuro tra Giorgetti,Carelli Toti e perché no anche Renzi Un nouve… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Carelli Matera: centro di formazione professionale, aspettando l'inaugurazione Da anni Chi è il proprietario di siffatta costruzione ideata per essere Centro di formazione professionale?...presidente Antonio Boccia e assessore alla Formazione professionale e Cultura Giovanni Carelli) ...

Draghi: Non possiamo fermarci . Il pranzo tra Giorgetti e Di Maio Con un occhio (anzi due) sulle manovre al centro. Emilio Carelli , ex del M5S ora in Coraggio Italia, si è detto "pronto a lavorare con Di Maio e Giorgetti per la nascita di un polo di centro". Tutto ...

Centro: Carelli (Ci), 'patti federativi tutti da discutere, nessuna decisione' Il Dubbio Centro: Carelli (Ci), 'patti federativi tutti da discutere, nessuna decisione' Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Le notizie su contatti tra gruppi parlamentari per la creazione di una formazione di centro vanno prese con la dovuta prudenza. Nulla è stato ancora deciso". Lo ha ...

Berlusconi torna al Centro, intesa Renzi-Toti Ci sarebbe anche già il nome, "Italia al centro", che verrà formalizzato quando ... come ha già annunciato Emilio Carelli, potrebbe anche chiedere posti al governo (un rimpastino, cioè), pur se ...

Chi è il proprietario di siffatta costruzione ideata per esseredi formazione professionale?...presidente Antonio Boccia e assessore alla Formazione professionale e Cultura Giovanni) ...Con un occhio (anzi due) sulle manovre al. Emilio, ex del M5S ora in Coraggio Italia, si è detto "pronto a lavorare con Di Maio e Giorgetti per la nascita di un polo di". Tutto ...Roma, 5 feb. (Adnkronos) - “Le notizie su contatti tra gruppi parlamentari per la creazione di una formazione di centro vanno prese con la dovuta prudenza. Nulla è stato ancora deciso". Lo ha ...Ci sarebbe anche già il nome, "Italia al centro", che verrà formalizzato quando ... come ha già annunciato Emilio Carelli, potrebbe anche chiedere posti al governo (un rimpastino, cioè), pur se ...