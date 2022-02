Centro | Calenda | ' per Renzi interlocutori sono Obama e Dio | Azione non prende scorciatoie' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Rispondendo a un altro utente,spiega ancora: "ha 30.000 iscritti, 1000 amministratori locali e ha appena fatto 108 congresso provinciali. Questo week end ci saranno i regionali e il 19/20 il congresso nazionale. Se vai a controllare sul sito i membri della direzione riconoscerai persone di grande valore". E poi: "Lo considerate personale perché ha pochi parlamentari. Giornali, media e social parlano di politica in relal parlamento. Se non sei parlamentare non ti invitano in TV. La nostra idea è di candidare amministratori che negli altri partiti non hanno più spazio. Vedremo".