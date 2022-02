C' è troppo odio Irama rompe il silenzio | ma quale lite? La verità sul dietro le quinte con Grignani

(Di sabato 5 febbraio 2022) Matensione,ledi Sanremoe Gianlucasi sono divertiti come pazzi. Parola dello stessoche ha confessato quanto accaduto nelle scorse ore. "Hanno detto un sacco di cose cattive e stupide, soprattutto in un momento così difficile, c'è. Dobbiamo stare uniti, noi ci teniamo a fare una cosa buona, non siamo cattive persone. Ci siamo divertiti come pazzi, diciamo la". Le sue parole rilasciate a Rtl 102.5 fanno riferimento a quanto fatto emergere dal Messaggero. Il quotidiano romano aveva detto che tra i due era nato uno screzio circa la canzone da cantare:avrebbe voluto puntare su Destinazione Paradiso,invece su quella ...

Advertising

poliziadistato : È con la cultura del ricordo, dello studio e del rispetto che potremo costruire un futuro senza antisemitismo, razz… - Ale_Mansi : @enricogaspari4 Li odio troppo, altro che Juve, loro sono proprio 2/3 galassie distanti...ho pianto dalla sofferenza - bea3bell : @Hrotbertha @Corriere Ho un brutto presentimento, c’è troppo odio! - drsmoda : RT @gufolibero: @sbonaccini @paolo_r_2012 Avete seminato troppo odio, cosa credevate di raccogliere? - Stefy19971966 : @son_gobbo Anch'io ?????? ?? li odio troppo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : troppo odio

Liberoquotidiano.it

L'artista a sorpresa è sceso tra il pubblico, motivandolo come si fosse trovato a cantare in un suo concerto e spiazzando lo stesso Irama che oggi però difende il suo ospite e dice "". ...... i successi nello sport, il razzismo e l'sui social, la rielezione di Sergio Mattarella e il ... ops, ormai ètardi. E quindi no, il Festival di Sanremo non è tenuto a parlare di clima o di ...Lo stesso Irama che però oggi difende il suo ospite: “Troppo odio”. In molti hanno insinuato che Grignani fosse ubriaco. "Il codice per votare Grignani è: Scotch84", "Si mantiene benissimo, come tutte ...L'artista a sorpresa è sceso tra il pubblico, motivandolo come si fosse trovato a cantare in un suo concerto e spiazzando lo stesso Irama che oggi però difende il suo ospite e dice "Troppo odio".