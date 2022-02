C'è anche un altro Sanremo (Di sabato 5 febbraio 2022) Sanremo. Sarà che non è un vero festival senza polemiche, sarà che nell’immobilità sanremese dove tutto è sempre identico a se stesso (i mazzi di fiori, la statua di Mike Bongiorno, le barche dei russi attraccate al porto) non sembra vero che ci sia una novità. Quella di quest’anno è senz’altro il “Christian Music Festival Sanremo 2022”, da pronunciarsi rigorosamente “ventiventidue”, all’americana, come fa pure Amadeus dal festival ufficiale. Ma questo è un festival gemello, un festival diverso. La pubblicità è disseminata su manifesti in ogni angolo della città. Si terrà al centro don Orione, da giovedì a sabato, informano. E’ un controfestival, insomma, una provocazione, una controprogrammazione, patrocinata addirittura dal comune di Sanremo ma anche dal vescovo di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 5 febbraio 2022). Sarà che non è un vero festival senza polemiche, sarà che nell’immobilità sanremese dove tutto è sempre identico a se stesso (i mazzi di fiori, la statua di Mike Bongiorno, le barche dei russi attraccate al porto) non sembra vero che ci sia una novità. Quella di quest’anno è senz’il “Christian Music Festival2022”, da pronunciarsi rigorosamente “ventiventidue”, all’americana, come fa pure Amadeus dal festival ufficiale. Ma questo è un festival gemello, un festival diverso. La pubblicità è disseminata su manifesti in ogni angolo della città. Si terrà al centro don Orione, da giovedì a sabato, informano. E’ un controfestival, insomma, una provocazione, una controprogrammazione, patrocinata addirittura dal comune dimadal vescovo di ...

