Caso Insigne | il capitano ha cercato di farlo subito con il suo agente | la spiegazione

In queste ore ha fatto tanto discutere in casa Napoli il video divenuto subito virale nel quale Lorenzo Insigne augurava una "presta libertà" a un tifoso azzurro. A fare luce sull'episodio è l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando che si sarebbe trattato di un equivoco: "Il capitano del Napoli, attraverso il club e il suo agente Vincenzo Pisacane, ha cercato di spiegare come è nato l'equivoco. Lorenzo si trovava qualche giorno fa in stazione a Roma con i familiari, quando è stato riconosciuto da qualche tifoso che in maniera pressante ha richiesto foto e anche questo video da dedicare a Checco, che Insigne anche per far presto – aveva il treno in partenza – ha realizzato convinto si trattasse di un malato di Covid cui augurare un immediato ritorno alla vita sociale, ...

