Caso Epstein, l’ombra di Andrea sul Giubileo di platino di Elisabetta: il principe deporrà il 10 marzo (Di sabato 5 febbraio 2022) Vigilia di Giubileo di platino amara per la Regina Elisabetta, che domani sarà ufficialmente la prima monarca britannica a raggiungere il ragguardevolissimo traguardo dei 70 anni di regno. A rovinare la festa della sovrana, infatti, proprio oggi è arrivato l’annuncio della data in cui il principe Andrea dovrà testimoniare sotto giuramento nell’istruttoria civile intentata negli Usa da Virginia Giuffre, che lo accusa di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey Epstein. Il principe Andrea deporrà il 10 marzo Secondo quanto riferito da fonti vicine al principe, la deposizione avverrà il prossimo 10 ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 5 febbraio 2022) Vigilia didiamara per la Regina, che domani sarà ufficialmente la prima monarca britannica a raggiungere il ragguardevolissimo traguardo dei 70 anni di regno. A rovinare la festa della sovrana, infatti, proprio oggi è arrivato l’annuncio della data in cui ildovrà testimoniare sotto giuramento nell’istruttoria civile intentata negli Usa da Virginia Giuffre, che lo accusa di averla abusata sessualmente quando era ancora minorenne, nell’ambito dei traffici sessuali organizzati dall’ex finanziere Jeffrey. Ilil 10Secondo quanto riferito da fonti vicine al, la deposizione avverrà il prossimo 10 ...

lapillo1 : caso epstein la stampa straniera sappia questo - piemarcy : RT @byoblu: Ultimi aggiornamenti sul docente che si è dato fuoco a Rende. In Giappone una casa farmaceutica conferma gli effetti dell'iverm… - Jack53152579 : Brian Stelter pensa che i media mainstream abbiano un grosso problema.Approfondiamo perché questo è il caso:I media… - CMarziane : RT @byoblu: Ultimi aggiornamenti sul docente che si è dato fuoco a Rende. In Giappone una casa farmaceutica conferma gli effetti dell'iverm… - mixc7 : RT @byoblu: Ultimi aggiornamenti sul docente che si è dato fuoco a Rende. In Giappone una casa farmaceutica conferma gli effetti dell'iverm… -