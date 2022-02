Caressa: «Torneo Serie A negli USA? Noi Pobega, gli altri Mbappé e Ronaldo. Assurdo» (Di sabato 5 febbraio 2022) . Le parole del giornalista Fabio Caressa esprime il suo dissenso per il progetto del Torneo di Serie A in USA in concomitanza al Mondiale. Le sue parole: «Torneo Serie A negli USA durante il Mondiale? Hanno già deciso che non ci qualifichiamo, scordiamoci qualsiasi aiuto per la Nazionale. Di là Neymar contro Cristiano Ronaldo, Mbappé, mentre noi con Pobega e Frattesi, con tutto il rispetto. Ma di cosa parliamo, è Assurdo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 febbraio 2022) . Le parole del giornalista Fabioesprime il suo dissenso per il progetto deldiA inin concomitanza al Mondiale. Le sue parole: «durante il Mondiale? Hanno già deciso che non ci qualifichiamo, scordiamoci qualsiasi aiuto per la Nazionale. Di là Neymar contro Cristiano, mentre noi cone Frattesi, con tutto il rispetto. Ma di cosa parliamo, è». L'articolo proviene da Calcio News 24.

