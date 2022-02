Capitano Ultimo è il vero “rivoluzionario” | gli altri fanno i provocatori a Sanremo | lui parla di Cristo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 febbraio 2022) «Se mi manca l’Arma dei Carabinieri? La vedo camminare sulla strada, negli occhi dei militari più giovani. Il mio posto è accanto a loro. Faranno in modo che non mi manchi. E che viva sempre accanto alla gente umile, all’indifeso, all’inerme». Così il colonnello Sergio De Caprio, alias “”, dal palco dell’Auditorium di Villa Santa Clotilde, Opera Don Orione.al Festival della canzone cristiana Ha partecipato al secondo appuntamento del Festival della canzone cristiana di. Ai concorrenti ha detto: «Siete importanti per tutti coloro che si riconoscono nei valori dell’uguaglianza e della fratellanza». E ancora, «per tutti quelli che hanno nel cuore la preghiera della chiesa povera dei poveri». Parole “rivoluzionarie” in una stagione in cui, per far notizia, si cade in ...