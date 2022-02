Calciomercato Milan, il grande acquisto arriva dal PSG? L’indiscrezione (Di sabato 5 febbraio 2022) Niente da fare per Maurito Icardi: il Paris Saint-Germain rimane la sua prigione dorata (ancora) fino all’estate 2022. L’attaccante percepisce un ingaggio da 7,5 milioni a Parigi ed i bonus che i transalpini dovrebbe ancora pagare all’Inter spingono Leonardo a forzare l’uscita dell’argentino. arrivato nel luglio 2020 a titolo definitivo per la cifra di 50 milioni dopo il prestito annuale, il sudamericano ha faticato a trovare continuità e fiducia in una squadra stellare come quella di Parigi e l’arrivo di Leo Messi ha solo peggiorato le cose. Nella bella stagione dovrebbe salutare la capitale francese: il Calciomercato del Milan potrebbe essere la sua unica ancora di salvezza. Calciomercato Milan, la Juventus non ha concretizzato: ecco i rossoneri C’è un retroscena a Torino. Non è nuovo accostare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022) Niente da fare per Maurito Icardi: il Paris Saint-Germain rimane la sua prigione dorata (ancora) fino all’estate 2022. L’attaccante percepisce un ingaggio da 7,5 milioni a Parigi ed i bonus che i transalpini dovrebbe ancora pagare all’Inter spingono Leonardo a forzare l’uscita dell’argentino.to nel luglio 2020 a titolo definitivo per la cifra di 50 milioni dopo il prestito annuale, il sudamericano ha faticato a trovare continuità e fiducia in una squadra stellare come quella di Parigi e l’arrivo di Leo Messi ha solo peggiorato le cose. Nella bella stagione dovrebbe salutare la capitale francese: ildelpotrebbe essere la sua unica ancora di salvezza., la Juventus non ha concretizzato: ecco i rossoneri C’è un retroscena a Torino. Non è nuovo accostare ...

