Calciomercato Juventus | nuova offerta | stavoltà dirà di sì

(Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News La, dopo aver perso Pogba, vuole bloccare Dybala e quindi ha deciso di non vendere il giocatore. Alvaro Morata potrebbe lasciare laa gennaio per il Siviglia. Laha acquistato Dusan Vlahovic che potrebbe essere il nuovo nove della squadra e quindi Morata potrebbe essere ceduto. Il mercato è imprevedibile, quindi non sai mai cosa potrebbe succedere. Secondo le ultime notizie di mercato, laquest'estate non acquisterà Alvaro Morata. L'attaccante dovrà quindi tornare all'Atletico Madrid, che a sua volta dovrà trovare unasistemazione per l'attaccante. Non c'è praticamente posto nella squadra di Simeone per l'ex Real Madrid. Attualmente, la squadra comprende: Cunha, Griezmann e Suarez, oltre a Joao Félix e Angel Correa. Ciò suggerisce che l'Atletico ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Gatti il simbolo del progetto grande blocco azzurro - GiovaAlbanese : “In futuro dovremo prendere il prossimo #CristianoRonaldo, ma questa volta a 25 anni”. Andrea #Agnelli ha mantenuto… - GiovaAlbanese : #Morata alla #Juventus fino al termine della stagione - insieme a #Vlahovic e #Dybala - vale un altro colpo di… - cheobravo : RT @Gazzetta_it: Juve, Zaniolo è più di una suggestione: c'è anche il Tottenham, ma i bianconeri sono partiti di slancio - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Juve, Zaniolo è più di una suggestione: c'è anche il Tottenham, ma i bianconeri sono partiti di slancio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juventus News 24

Commenta per primo In scadenza a giugno con il Milan , il difensore classe 1995 Alessio Romagnoli resta nei pensieri dellaper giugno. Sono previsti nuovi contatti nelle prossime settimane.Dopo lo 0 - 0 contro la, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021 - non registra invece due pareggi di fila nella ...Alla Juventus avrebbe dovuto sgomitare per un posto da titolare ... Un grandissimo nella storia del calcio che fu davvero vicino a vestire il bianconero fu la più grande leggenda della storia del ...Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa: Mourinho, rispettiamo la sua volontà di non voler parlare dell'episodio. Ma un commento sulla co ...