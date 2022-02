Calciomercato: Ho Preso Anche Costa E Shaqiri (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Douglas Costa e Shaqiri sono pronti a ripartire dopo un periodo non proprio semplice. Entrambi sono vicini a un accordo con la nuova società in un double deal sicuramente molto importante. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il primo nelle prossime ore dovrebbe firmare con i Los Angeles Galaxy per iniziare un'avventura decisamente molto intrigante. Il secondo, invece, quasi sicuramente giocherà con i Chicago Fire per trovare sicuramente continuità in vista del prossimo Mondiale che lo vedrà protagonista con la Svizzera. Douglas Costa, invece, dopo aver indossato la maglia della Juventus, vuole dimostrare di essere ancora un giocatore di altissimo livello. “Douglas Costa e Shaqiri hanno firmato per la MLS, una mossa che significa molto per il campionato americano. Questi due ... Leggi su goalnews (Di sabato 5 febbraio 2022) Goal News Douglassono pronti a ripartire dopo un periodo non proprio semplice. Entrambi sono vicini a un accordo con la nuova società in un double deal sicuramente molto importante. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il primo nelle prossime ore dovrebbe firmare con i Los Angeles Galaxy per iniziare un'avventura decisamente molto intrigante. Il secondo, invece, quasi sicuramente giocherà con i Chicago Fire per trovare sicuramente continuità in vista del prossimo Mondiale che lo vedrà protagonista con la Svizzera. Douglas, invece, dopo aver indossato la maglia della Juventus, vuole dimostrare di essere ancora un giocatore di altissimo livello. “Douglashanno firmato per la MLS, una mossa che significa molto per il campionato americano. Questi due ...

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Ecco sei centrocampisti per la 24ma giornata al #fantacalcio, dalle certezze ai low cost ? - SOSFanta : ?? Ecco sei centrocampisti per la 24ma giornata al #fantacalcio, dalle certezze ai low cost ?… - LeBombeDiVlad : #UFFICIALE ?? La #Roma guarda al futuro Tesserato il classe 2006 Mate #Ivkovic ???? #LBDV #Calciomercato - sportli26181512 : Barcellona, la reazione di Dani Alves dopo l'esclusione dalla lista UEFA: Dani Alves è stato escluso dal Barcellona… - SampNews24 : #Inter, #Inzaghi: «#Caicedo preso per sostituire #Sensi» -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Preso PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS VERONA/ Diretta tv: dubbio Bonucci - Chiellini? (Serie A) ... e soprattutto sono stati grandi protagonisti del calciomercato invernale semi - rivoluzionando la ... da valutare l'equilibrio, ma per questo è stato preso Zakaria che, favorito dalla squalifica di ...

Pescara, il tecnico del Seregno Cau racconta Cernigoi e si gode Balzano Un bravo ragazzo, siamo contenti di averlo preso. Una mano ai nostri ragazzi potrà darla. Qui siamo tutti giovanissimi e uno come lui serve'. L'Abruzzo Ha giocato in C con Lanciano e Giulianova, in D ...

Calciomercato Serie B, Brescia: preso Adorni, Ndoj al Cosenza Corriere dello Sport Juric: “Quando torna Belotti: c’è la data! Due difensori in dubbio, Pjaca, Pobega, Ricci, Gatti…” Fino a 16 praticamente non ha giocato a calcio, a margini impressionanti. È un rischio grande ma anche il margine è grande. Con Ricci sai cosa prendi e cosa diventa, il rischio è minore. Mi piace ...

Calcio: Lega Serie A, in giornata dimissioni Dal Pino (LaPresse) – Paolo Dal Pino in giornata si dimetterà da presidente della Lega Serie A. Secondo quanto appreso da LaPresse si tratta di una decisione presa già da tempo e legata a motivi… Leggi ...

... e soprattutto sono stati grandi protagonisti delinvernale semi - rivoluzionando la ... da valutare l'equilibrio, ma per questo è statoZakaria che, favorito dalla squalifica di ...Un bravo ragazzo, siamo contenti di averlo. Una mano ai nostri ragazzi potrà darla. Qui siamo tutti giovanissimi e uno come lui serve'. L'Abruzzo Ha giocato in C con Lanciano e Giulianova, in D ...Fino a 16 praticamente non ha giocato a calcio, a margini impressionanti. È un rischio grande ma anche il margine è grande. Con Ricci sai cosa prendi e cosa diventa, il rischio è minore. Mi piace ...(LaPresse) – Paolo Dal Pino in giornata si dimetterà da presidente della Lega Serie A. Secondo quanto appreso da LaPresse si tratta di una decisione presa già da tempo e legata a motivi… Leggi ...