Calcio: Serie A. Pioli 'Siamo andati oltre i nostri limiti' (Di sabato 5 febbraio 2022) La gioia del tecnico del Milan "Vincere il derby è una grande soddisfazione" MILANO - "Una partita difficile e combattuta contro una squadra molto forte. I miei ragazzi però non mollano mai e sanno ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) La gioia del tecnico del Milan "Vincere il derby è una grande soddisfazione" MILANO - "Una partita difficile e combattuta contro una squadra molto forte. I miei ragazzi però non mollano mai e sanno ...

Advertising

Gazzetta_it : Mauro: “Zakaria come Pogba? No, come Gerrard. E per la Juve va anche meglio” - SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - Gazzetta_it : Juve, Gatti il simbolo del progetto grande blocco azzurro - sportli26181512 : Inzaghi: 'Abbiamo dominato per 70'. L'1-1 con il fallo su Sanchez ci ha innervosito': Inzaghi: 'Abbiamo dominato pe… - sportli26181512 : LIVE Fiorentina-Lazio 0-0: Cabral subito titolare, Sarri sceglie Pedro -