Calcio: Serie A. Mourinho 'Roma piccolina agli occhi del potere' (Di sabato 5 febbraio 2022) "O il Calcio è cambiato o l'arbitro ha sbagliato", dice il tecnico giallorosso dopo lo 0 - 0 col Genoa Roma - "Posso commentare la partita ma non il gol annullato, il rosso o qualche reazione. ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 5 febbraio 2022) "O ilè cambiato o l'arbitro ha sbato", dice il tecnico giallorosso dopo lo 0 - 0 col Genoa- "Posso commentare la partita ma non il gol annullato, il rosso o qualche reazione. ...

Advertising

Gazzetta_it : Mauro: “Zakaria come Pogba? No, come Gerrard. E per la Juve va anche meglio” - Gazzetta_it : Juve, Gatti il simbolo del progetto grande blocco azzurro - Gazzetta_it : Musso, post su Instagram da innamorato. Ma allo specchio compare nudo #Atalanta - betta47 : RT @_Cotu: Legittimo sputare su questo calcio e lasciare affondare la Serie A nel suo inesorabile e meritato declino - sportface2016 : #Iervolino in vista di #SalernitanaSpezia: 'Crediamo alla rimonta'. E c'è già il tutto esaurito per la Curva Sud -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Verso Inter - Milan: 8 gol di Ibra nei derby. Solo in 3 meglio di lui Commenta per primo Inter - Milan , calcio d'inizio alle 18 a San Siro è il big match della 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno. Ecco alcune statistiche e curiosità. Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei ...

Il Genoa frena la Roma: finisce pari. Polemica per il gol annullato a Zaniolo Alexander Blessin è all'esordio alla guida dei liguri, José Mourinho festeggia la 100/a panchina in Serie A. Il ct Roberto Mancini in tribuna Monte Mario non può vedere all'opera Lorenzo Pellegrini, ...

Calcio, Serie A - Video siparietto Mihajlovic-Orsolini: "Ogni tanto tu dici ca**ate" Eurosport IT Calcio: Serie A. Mourinho "Roma piccolina agli occhi del potere" "O il calcio è cambiato o l'arbitro ha sbagliato", dice il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 col Genoa ROMA (ITALPRESS) - "Posso commentare la partita ma non il gol annullato, il rosso o qualche ...

Serie A: Roma-Genoa 0-0 (ANSA) - ROMA, 05 FEB - Roma e Genoa hanno pareggiato 0-0 nella prima partita della 24/a giornata di Serie A. A scatenare le polemiche sarà il gol di Zaniolo al 90' annullato dall'arbitro Abisso ...

Commenta per primo Inter - Milan ,d'inizio alle 18 a San Siro è il big match della 24esima giornata diA, la 5a del girone di ritorno. Ecco alcune statistiche e curiosità. Zlatan Ibrahimovic ha realizzato otto reti nei ...Alexander Blessin è all'esordio alla guida dei liguri, José Mourinho festeggia la 100/a panchina inA. Il ct Roberto Mancini in tribuna Monte Mario non può vedere all'opera Lorenzo Pellegrini, ..."O il calcio è cambiato o l'arbitro ha sbagliato", dice il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 col Genoa ROMA (ITALPRESS) - "Posso commentare la partita ma non il gol annullato, il rosso o qualche ...(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Roma e Genoa hanno pareggiato 0-0 nella prima partita della 24/a giornata di Serie A. A scatenare le polemiche sarà il gol di Zaniolo al 90' annullato dall'arbitro Abisso ...