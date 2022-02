Calcio | Juric ' Con Udinese sfida tosta | il Toro ha investito sul futuro'

Advertising

...possano crescere e diventare dei pezzi forti - spiega- . Sia Pellegri, che Ricci e Seck sono elementi di prospettiva, ma serviranno pazienza e lavoro. In un momenti di crisi per ilnon ...... Muraca, Manfredini, Farias, Vogliacco, Petriccione, Foulon, Moncini, Sau, Masciangelo, Talia, Pastina, Brignola ALLENATORE : Fabio Caserta PARMA : Buffon (C), Danilo, Vazquez,, Delprato, ...Sono arrivati alla corte di Juric giovani come Pellegri ... In un momenti di crisi per il calcio non mi aspettavo che il presidente mettesse altri soldi. Si tratta comunque di investimenti ...Ivan Juric è rimasto molto toccato dal comportamento di Bremer. "E’ stato protagonista di un gesto allucinante verso la società firmando per un solo anno - ha osservato il tecnico del Torino-: lui ha ...