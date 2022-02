Bundesliga 2021 2022 | gol ed emozioni tra Bayern Monaco e Lipsia | vincono i bavaresi 3-2

(Di sabato 5 febbraio 2022) Gol edall’Allianz Arena, dove si è disputata la sfida tra, valevole per la ventunesima giornata di. Ad ottenere i tre punti sono stati i padroni di casa, vittoriosi per 3-2, che hanno conquistato il terzo successo consecutivo portandosi momentaneamente a +9 sul Borussia Dortmund. La squadra di Nagelsmann sblocca la gara al 12? con Thomas Muller, ma un quarto d’ora dopo Andre Silva ristabilisce la parità. Ilsi riporta avanti con Muller, ma la rete viene annullata per un tocco di mani. Poco male visto che Robert Lewandowski timbra il cartellino a un minuto dal 45?, siglando il suo 24° gol in campionato. Ilperò non si arrende e trova il pareggio al 53? con Nkunku. ...

Pomeriggio di Bundesliga interessante, senza però troppi big match, in attesa che, alle 18:30 ci sia il match tra Bayern Monaco e Lipsia. Si inizia subito con il pareggio tra Arminia Bielefeld e Borussia ... Le formazioni ufficiali di Bayern Monaco - Lipsia, match valido per la 21esima giornata della Bundesliga 2021/2022. I padroni di casa, primi in classifica con sette punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, arrivano dalla vittoria per 1-4 contro l'Herta Berlino, mentre il Lipsia, sesto, ...