Brunetta contro lo smart working, il deputato di Forza Italia Elio Vito firma la petizione per le sue dimissioni: “Pare brutto, ma l’ho fatto” (Di sabato 5 febbraio 2022) “Lo so che Pare brutto, è del mio partito, ma francamente ho firmato la petizione per le dimissioni da Ministro di @renatoBrunetta“. Lo annuncia su Twitter il deputato di Forza Italia Elio Vito facendo riferimento alla petizione lanciata dalla sigla sindacale Usb per chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di “sollevare il ministro della Pa, Renato Brunetta dal proprio incarico” dopo le dichiarazioni sullo smart working. Il sindacato spiega infatti che “Le recenti affermazioni del ministro Brunetta gettano nuovo fango contro le lavoratrici e i lavoratori pubblici impegnati nello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 febbraio 2022) “Lo so che, è del mio partito, ma francamente hoto laper leda Ministro di @renato“. Lo annuncia su Twitter ildifacendo riferimento allalanciata dalla sigla sindacale Usb per chiedere al presidente del Consiglio Mario Draghi di “sollevare il ministro della Pa, Renatodal proprio incarico” dopo le dichiarazioni sullo. Il sindacato spiega infatti che “Le recenti affermazioni del ministrogettano nuovo fangole lavoratrici e i lavoratori pubblici impegnati nello ...

Lory75808366 : @Giovanna88gajdu Sta organizzandosi per sostenere gli usa contro Putin - sta cercando tra i militari chi mandargli… - sergiopillai : RT @fattoquotidiano: Brunetta contro lo smart working, il deputato di Forza Italia Elio Vito firma la petizione per le sue dimissioni: “Par… - doomboy : RT @fattoquotidiano: Brunetta contro lo smart working, il deputato di Forza Italia Elio Vito firma la petizione per le sue dimissioni: “Par… - fattoquotidiano : Brunetta contro lo smart working, il deputato di Forza Italia Elio Vito firma la petizione per le sue dimissioni: “… - ResiannaM : RT @AngeloBonelli1: Brunetta non sarebbe mai stato ministro in nessun paese Europeo, ma il premier Draghi tollera la sua crociata contro lo… -