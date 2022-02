Brie Bella: “Ho intonato il tipico “Yes!” alla Rumble per avere mio marito accanto a me” (Di sabato 5 febbraio 2022) Brie Bella e sua sorella Nikki Bella hanno offerto performance notevoli nel recente Women’s Royal Rumble match, ma alla fine sono state eliminate. Nel corso di una fase dell’incontro, Brie ha intonato, insieme al pubblico, il tipico “Yes!” di Bryan Danielson, coinvolgendo completamente i fan ad accompagnarla vocalmente e gestualmente. Mentre parlava su The Bellas Podcast, la gemella si è aperta proprio su quest’episodio, dichiarando che voleva sentire vicino suo marito durante l’esibizione. Le sue parole “Quando ho iniziato a sentire la gente urlare “Yes!”, nella mia testa mi sono detta che dovevo entrare in quel meccanismo. Ho pensato immediatamente a mio ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 5 febbraio 2022)e sua sorella Nikkihanno offerto performance notevoli nel recente Women’s Royalmatch, mafine sono state eliminate. Nel corso di una fase dell’incontro,ha, insieme al pubblico, il” di Bryan Danielson, coinvolgendo completamente i fan ad accompagnarla vocalmente e gestualmente. Mentre parlava su Thes Podcast, la gemella si è aperta proprio su quest’episodio, dichiarando che voleva sentire vicino suodurante l’esibizione. Le sue parole “Quando ho iniziato a sentire la gente urlare “”, nella mia testa mi sono detta che dovevo entrare in quel meccanismo. Ho pensato immediatamente a mio ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Brie Bella: 'Ho intonato il tipico 'Yes!' alla Rumble per avere mio marito accanto a me' -… - BryanRo59641106 : RT @cody_fuqua: Alicia Fox, Nikki Bella, and Brie Bella. - obirenkenobi : Brie Bella ?????? #BrieBella #BrieMode #TotalBellas - sethrollinsbotp : RT @ANTHONY18168363: BRIE BELLA - mschaefer164 : RT @WoW_Clbs: Brie Bella ?? -