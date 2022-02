Bollette | fonti Lega | ' incredibile che Giovannini non capisca l' emergenza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 febbraio 2022) Roma, 5 feb (Adnkronos) - "che un ministro nonl'che stanno vivendo migliaia di imprese, e milioni di famiglie, per l'aumento spropositato dei costi di luce e gas. Prima ancora del Pnrr, il governo ha il dovere di intervenire, bene e in fretta, per aiutare famiglie e imprese a non spegnere luce e gas”. Cosìdelladopo le parole del ministro Enrico