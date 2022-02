Biathlon | staffetta mista oggi in tv | orario e diretta streaming Olimpiadi Pechino 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 5 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delladialleinvernali di. Prende ufficialmente in via la rassegna olimpica per gli atleti e le atlete del. A partire dalle ore 10 italiane gli azzurri della, ovvero Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Thomas Bormolini e Lukas Hofer, scenderanno in pista per la prima gara in programma. SEGUI LATESTUALE IL REGOLAMENTO LA START LIST IL CALENDARIO COMPLETO Latv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, consu Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed inin abbonamento su discovery+ ed ...