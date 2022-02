Biathlon | Pechino 2022 | la staffetta mista premia la Norvegia su Francia e ROC Italia nona

(Di sabato 5 febbraio 2022) Carabina e sci stretti in scena aper la prima gara delalle Olimpiadi Invernali. E’ stata laad assegnare le prime medaglia e tale collocazione nel programma ha rappresentato una novità rispetto al passato. Novità che non hanno riguardato solo gli aspetti organizzativi, ma anche le caratteristiche della prova avente per protagonisti due donne e due uomini. Ci si riferisce al fatto che, a differenza di Sochi e di PyeongChang, dove le frazioni maschili erano di 7.5 km, a Zhangjiakou, anche gli uomini hanno affrontato 6 km come le donne. L’, che aveva vinto il bronzo sia a Sochi 2014 che a PyeongChang 2018, oggi schierava Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Thomas Bormolini e Lukas Hofer: nono posto per gli azzurri dopo cinque ottavi di gara ...

PECHINO 2022 - I fratelli Boe guidano la Norvegia alla prima medaglia d'oro con due frazioni assolutamente prepotenti. Al secondo una Francia, in netta ripresa dopo l'avvio da incubo, e al terzo posto ... (ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nono posto per l'Italia nel Biathlon staffetta mista (4x6 km) con Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. L'oro è andato alla Norvegia, l'argento alla ...