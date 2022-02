Biathlon, IBU Cup 2021-2022: Kruchinkina e Andersen trionfano nelle altre due sprint di Nove Mesto Na Morave. Nona Beatrice Trabucchi, decimo Braunhofer (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo le due sprint di giovedì, si sono svolte oggi altre due gare con lo stesso format valevoli per la settima tappa dell’IBU Cup 2021-2022. Sulle nevi di Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca) trovano la vittoria la bielorussa Irina Kruchinkina e il norvegese Aleksander Fjeld Andersen. Nella sprint 7,5 km femminile conquista il successo Irina Kruchinkina. La bielorussa non commette errori al poligono e termina la sua prova in 19:03.6. Poco più distanti la tedesca Janina Hettich, seconda a 13”4 (1+0), e la norvegese Marthe Krakstad Johansen, terza a 17”1 (0+0). La migliore delle italiane è Beatrice Trabucchi, Nona a 37”5 con zero errori. Più lontane ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Dopo le duedi giovedì, si sono svolte oggidue gare con lo stesso format valevoli per la settima tappa dell’IBU Cup. Sulle nevi diNa(Repubblica Ceca) trovano la vittoria la bielorussa Irinae il norvegese Aleksander Fjeld. Nella7,5 km femminile conquista il successo Irina. La bielorussa non commette errori al poligono e termina la sua prova in 19:03.6. Poco più distanti la tedesca Janina Hettich, seconda a 13”4 (1+0), e la norvegese Marthe Krakstad Johansen, terza a 17”1 (0+0). La migliore delle italiane èa 37”5 con zero errori. Più lontane ...

