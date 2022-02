Beppe Grillo | «Il M5s passi dagli ardori giovanili alla maturità Servono limiti alla durata delle cariche politiche»

Leggi su open.online

(Di sabato 5 febbraio 2022)sul suo blog oggi, 5 febbraio, lancia un messaggio forte e chiaro ai parlamentari del M5s. Fra le cinque stelle polari «che vorremmo oggi realizzare con indicazioni concrete e strutturate» c’è l’obiettivo di «estendere la partecipazione dei cittadini alle decisioni ecrescita della società civile». Tra le proposte avanzate dal garante del Movimento 5 Stelle c’è soprattutto l’«estensione dei referendum consultivi, per esempio come avviene in Svizzera da decenni». «Rotazione o, anche per favorire una visione della politica come vocazione e non come professione. Coinvolgimento dei percettori di ammortizzatori sociali in attività di utilità sociale», ha aggiunto. «Questa ...