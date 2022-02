Beautiful anticipazioni | Hope si scusa con Liam non immagina neppure cosa nasconde

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 5 febbraio 2022) Chesuccederà nella puntata didi lunedì, come inizierà questa nuova settimana per il pubblico di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news e con leche ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 7 febbraio 2022. Come avrete visto,avrebbe voluto dire tutto a, le avrebbe voluto spiegare quello che è successo con Steffy, del manichino, del bacio, di una notte folle e inaspettata. Ma Steffy non ha voluto che se ne parlasse, dobbiamo quindi aspettarci chein qualche modo lo scopra oppure no? Ci sono per fortuna buone notizie per la famiglia Forrester. Thomas (Matthew Atkinson) è fuori pericolo. Il ragazzo riprende conoscenza e mormora il nome di(Annika Noelle).è sicura che ora tutto ...