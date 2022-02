Basket femminile | Serie A 2022 | tutto facile per Schio | vincono anche Bologna e Venezia

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Prosegue la marcia dinellaA di, con la formazione vicentina che nel quindicesimo turno ha sconfittoRagusa con un perentorio 77-41, tenendo le siciliane in singola cifra in due quarti, in una partita decisa dai 19 punti di Olbis Andre e dalla doppia doppia di Sandrine Gruda. Benele inseguitrici, con la Virtusgiustiziera 95-91 della Dinamo Sassari, mentresi è imposta con un perentorio 87-57 su Faenza al Taliercio, tenendosi in scia della compagine felsinea e a distanza di otto lunghezze dalla capolista. Ennesima sconfitta invece per Broni, superata 78-52 dal Campobasso trascinato dai 19 punti di Nina Premasunac, mentre a completare il quadro ci hanno pensato Lucca e San ...