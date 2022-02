Barù senza parole: Delia Duran perde la testa, ecco cos’ha fatto (Di sabato 5 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’argomento “triangolo amoroso” continua a far discutere nella casa del GF Vip. In una discussione, Barù è stato zittito fisicamente. Il gesto ha spiazzato tutti. Il Grande Fratello Vip, in questo momento, sta vivendo il suo momento più alto. Manca sempre meno alla fine e le dinamiche stanno cominciando ad esplodere. Anche se, come sappiamo, Leggi su youmovies (Di sabato 5 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’argomento “triangolo amoroso” continua a far discutere nella casa del GF Vip. In una discussione,è stato zittito fisicamente. Il gesto ha spiazzato tutti. Il Grande Fratello Vip, in questo momento, sta vivendo il suo momento più alto. Manca sempre meno alla fine e le dinamiche stanno cominciando ad esplodere. Anche se, come sappiamo,

Karencorallo : RT @stylesharlow: barù: preferisco non mangiare qualcosa che mi fa venire l’acidità di stomaco jessica: pensa ci sono anche altre cose che… - Michela71765064 : RT @stylesharlow: barù: preferisco non mangiare qualcosa che mi fa venire l’acidità di stomaco jessica: pensa ci sono anche altre cose che… - odalysio : RT @ESTANCA2: Soleil non ha capito che Baru non è entrato li dentro per i teatrini che ha fatto lei. Soleil pensa che bisogna fare tutto e… - JJBell90 : @Caramillax Barù e forte senza di Jessica. Ti ricordi il primo nomination all'inizio? Ha vinto lui da solo. Se mai… - ninarosesnow : RT @O_GFVIP: Comunque i fan di sòla sono i numeri 1,poi di notte danno il meglio d loro?? Soleil fa a jess un pippone infinito x far sì che… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù senza Grande Fratello Vip/ Ecco perché non andrà in onda la puntata di oggi venerdì Il reality show condotto da Alfonso Signorini inizierà il mese di febbraio, senza il suo consueto ... Jessica Selassiè e Barù sempre più vicini/ Coccole sul divano ma spunta Medugno! Canale 5 farà a ...

Grande Fratello Vip: Antonio Medugno ci prova con Jessica Selassiè, lei frena (VIDEO) ...influenzato dalle telecamere che non gli consentono di avvicinarsi in modo più intimo e senza remore. Dopo aver ascoltato il racconto di Jessica, che sembra raggiante alla prospettiva che Barù stia ...

