Barù e Delia si sono baciati al Grande Fratello Vip (Di sabato 5 febbraio 2022) Barù e Delia Duran si sono dati un bacio. Sembra incredibile, ma nonostante quella Casa sia piena di microfoni e telecamera il video del loro intrecciarsi di lingue non esiste, dato che in quel momento la regia stava inquadrando un ballo fra Gianluca e Soleil. E’ proprio Gianluca, infatti, a rivelare a Soleil che in quel preciso istante Barù e Delia si stavano baciando. “Si sono baciati, si sono baciati, guarda! Il quadro de l’amore libero una prova fatta fare dal Grande Fratello Vip, ndr si è baciato!”. Soleil, che non ha assistito alla scena, ha risposto: “Non è vero, non ci posso credere”, salvo poi prendere da parte Delia Duran per chiederle spiegazioni in ... Leggi su biccy (Di sabato 5 febbraio 2022)Duran sidati un bacio. Sembra incredibile, ma nonostante quella Casa sia piena di microfoni e telecamera il video del loro intrecciarsi di lingue non esiste, dato che in quel momento la regia stava inquadrando un ballo fra Gianluca e Soleil. E’ proprio Gianluca, infatti, a rivelare a Soleil che in quel preciso istantesi stavano baciando. “Si, si, guarda! Il quadro de l’amore libero una prova fatta fare dalVip, ndr si è baciato!”. Soleil, che non ha assistito alla scena, ha risposto: “Non è vero, non ci posso credere”, salvo poi prendere da parteDuran per chiederle spiegazioni in ...

mare_luna14 : RT @regno_disoleil: Quindi Delia ha baciato Barù davanti a Jessica.?? L’unica che la difesa è stata Soleil “certe cose non vanno bene nemme… - ESTANCA2 : @veedauri Non c’è stato nessun bacio,c’è il video da @unagiaslifes Costantinopoli si riferiva a jessica sophie e al… - Emanuel72607325 : Ragazzi sta girando sta voce su Delia che ha baciato Baru vera o no? #jeru #jessvip #gfvip - brunaphilippson : RT @beautyjess__: ????IL BACIO DELIA BARÚ NON C'È STATO È STATO UN FRAINTENDIMENTO CREATO DA UN PASSAPAROLA ?? #jerù - Silvana24099114 : RT @beautyjess__: ????IL BACIO DELIA BARÚ NON C'È STATO È STATO UN FRAINTENDIMENTO CREATO DA UN PASSAPAROLA ?? #jerù -