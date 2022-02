Advertising

Piergiulio58 : Barista 35enne accoltellato dopo il lavoro: caccia all'aggressore. -

Ultime Notizie dalla rete : Barista 35enne

Today.it

Sul posto l'ambulanza che ha portato ilal policlinico Gemelli. Ricoverato in codice rosso, ma non in pericolo di vita, ilha dovuto subire una delicata operazione chirurgica. ...Poi l'occasione, e la decisione: riaprire l 'Eli's bar, di proprietà di Elisa Campeol, latrucidata all'Isola dei Morti lo scorso giugno . Il 12 febbraio si riparte: gli interni sono rimasti ...È avvolta nel mistero l'aggressione subita giovedì sera, 3 febbraio, da un barista di 35 anni. L'uomo stava rincasando a casa dopo il turno di lavoro quando è stato avvicinato da qualcuno che l'ha ...Pablo e Barbara avevano deciso di partire per l'estero. Poi l'occasione, e la decisione: riaprire l'Eli's bar, di proprietà di Elisa Campeol, la 35enne trucidata all'Isola dei Morti lo scorso giugno.