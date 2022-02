Bari e città metropolitana, a rischio tremila posti di lavoro per le 39 crisi aziendali: presidio dei sindacati Piazza della prefettura (Di sabato 5 febbraio 2022) presidio in Piazza prefettura a Bari stamattina. La manifestazione indetta dai sindacati si è svolta alla luce della crisi industriale ed occupazionale dell’area metropolitana di Bari. Circa tremila posti di lavoro a rischio per le 39 vertenze, i sindacati confederali chiedono l’intervento del governo. L'articolo Bari e città metropolitana, a rischio tremila posti di lavoro per le 39 crisi aziendali: presidio dei sindacati <small ... Leggi su noinotizie (Di sabato 5 febbraio 2022)instamattina. La manifestazione indetta daisi è svolta alla luceindustriale ed occupazionale dell’areadi. Circadiper le 39 vertenze, iconfederali chiedono l’intervento del governo. L'articolo, adiper le 39dei

