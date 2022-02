Bagnaia | ' Nuova Ducati da esplorare | ci sta che la GP21 sia più veloce'

(Di sabato 5 febbraio 2022) La prima giornata dei test MotoGP in Malesia non è stata esattamente entusiasmante per ledel team ufficiale, con Pecco19° e Jack Miller 22°, ma nessuno dei due piloti ufficiali fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Bagnaia Nuova

È come una scarpa: all'inizio sembra strana, poi ti adatti e vai bene". Stessa linea perche spiega: "Nel primo giorno hai così tante cose nuove da provare che non guardi la lista dei ...... 19°a +1.656, Miller è 22° a +1.806. Durante lo 'shakedown', Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing, ha spiegato come la RS - GP 2022 sia completamente, anche se simile ...Pecco Bagnaia è perfettamente consapevole di iniziare la stagione ... Sono stato talmente concentrato nella preparazione, nel fatto di dover lavorare sulla moto nuova per renderla competitiva, che non ...perché il motore è nuovo, ma l'elettronica è la stessa di prima, quindi bisogna fare in modo che lavorino insieme un po' meglio e ci stiamo concentrando su questo", ha detto Bagnaia alla fine di una ...