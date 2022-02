Avete mai visto, Inigo Placido, il figlio del noto attore pugliese: praticamente la fotocopia del padre (Di sabato 5 febbraio 2022) Inigo Placido è il figlio di un nostro famosissimo attore pugliese. Vedendolo si capisce subito chi è, la fotocopia del padre Anche se di primo acchito il suo nome non ci balena in mente, il cognome sicuramente non passa inosservato. Il padre Michele Placido lo conosciamo molto bene per l’incredibile contributo che ha dato per il mondo dello spettacolo. Il suo nome è un vero e proprio colosso in Italia, che nel tempo ha fatto del cinema la sua professione e un amore incondizionato. Michele Placido è il terzo figlio di ben 8 fratelli. La sua passione per la recitazione nasce sin da subito, un esordio quando aveva solo 24 anni. Salì sul palco e, in modo brillante, porta in scena ... Leggi su topicnews (Di sabato 5 febbraio 2022)è ildi un nostro famosissimo. Vedendolo si capisce subito chi è, ladelAnche se di primo acchito il suo nome non ci balena in mente, il cognome sicuramente non passa inosservato. IlMichelelo conosciamo molto bene per l’incredibile contributo che ha dato per il mondo dello spettacolo. Il suo nome è un vero e proprio colosso in Italia, che nel tempo ha fatto del cinema la sua professione e un amore incondizionato. Micheleè il terzodi ben 8 fratelli. La sua passione per la recitazione nasce sin da subito, un esordio quando aveva solo 24 anni. Salì sul palco e, in modo brillante, porta in scena ...

