Atp Pune 2022 | semifinale Sousa-Ymer | salta il cambio palle nel terzo set

Episodio davvero particolare all'inizio del terzo set della semifinale tra Joao Sousa ed Elias Ymer, valida per il torneo Atp 250 di Pune, in India. Il giudice di sedia infatti non ha chiamato il classico cambio palle dopo nove games, come previsto dal regolamento. I giocatori stessi a quanto pare, presi dall'adrenalina di un match tiratissimo, non si sono resi conto della mancanza da parte dell'arbitro. La partita alla fine ha visto la vittoria dopo oltre tre ore di gioco da parte di Joao Sousa, che dopo oltre tre anni torna quindi a disputare una finale sul circuito maggiore annullando anche tre match point a Ymer.

