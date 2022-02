Atletica, Marcell Jacobs migliore europeo del 2022! Quinto tempo mondiale in stagione: 6.51 al rientro (Di sabato 5 febbraio 2022) Marcell Jacobs ha fatto il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo. Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce da un intenso mese di allenamento a Tenerife, si è cimentato sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino e si è fatto immediatamente apprezzare. Il velocista lombardo ha vinto con un rilevante 6.51, siglato in finale dopo il 6.57 della batteria. Si tratta del secondo tempo della carriera per l’azzurro, a quattro centesimi dal suo record italiano timbrato lo scorso anno a Torun quando si laureò Campione d’Europa con 6.47. Un riscontro cronometrico decisamente interessante per il nostro portacolori, che ha ancora ampi margini di miglioramento e che punta al record europeo (6.42). Marcell Jacobs ha già messo nel mirino i Mondiali Indoor (18-20 marzo ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022)ha fatto il suo grande ritorno in gara a sei mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo. Il Campione Olimpico dei 100 metri, reduce da un intenso mese di allenamento a Tenerife, si è cimentato sui 60 metri all’ISTAF Indoor di Berlino e si è fatto immediatamente apprezzare. Il velocista lombardo ha vinto con un rilevante 6.51, siglato in finale dopo il 6.57 della batteria. Si tratta del secondodella carriera per l’azzurro, a quattro centesimi dal suo record italiano timbrato lo scorso anno a Torun quando si laureò Campione d’Europa con 6.47. Un riscontro cronometrico decisamente interessante per il nostro portacolori, che ha ancora ampi margini di miglioramento e che punta al record(6.42).ha già messo nel mirino i Mondiali Indoor (18-20 marzo ...

