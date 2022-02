Atletica leggera: Iapichino, titolo tricolore indoor con 6.49 nel lungo (Di sabato 5 febbraio 2022) Firenze, 5 febbraio 2022 - Dopo l'esordio con 6,59 della prima gara stagionale ad Ancona Larissa Iapichino è tornata sulla pista indoor marchigiana per un test più probanmte come i campionati ... Leggi su lanazione (Di sabato 5 febbraio 2022) Firenze, 5 febbraio 2022 - Dopo l'esordio con 6,59 della prima gara stagionale ad Ancona Larissaè tornata sulla pistamarchigiana per un test più probanmte come i campionati ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica leggera Atletica leggera: Iapichino, titolo tricolore indoor con 6.49 nel lungo Firenze, 5 febbraio 2022 - Dopo l'esordio con 6,59 della prima gara stagionale ad Ancona Larissa Iapichino è tornata sulla pista indoor marchigiana per un test più probanmte come i campionati ...

Atletica leggera: Iapichino, titolo tricolore indoor con 6.49 nel lungo Larissa parte male, con due nulli, il secondo dei quali sembrava promettente. Al terzo salto, di fronte al rischio di essere eliminata dalla finale, la fiorentina forza lo stesso e rischia il nullo.

