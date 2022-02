Atletica | Larissa Iapichino salta 6 49 e vince i Campionati Italiani Promesse | passo indietro rispetto all’esordio

Leggi su oasport

(Di sabato 5 febbraio 2022) Seconda gara stagionale per, che ha preso parte aiandati in scena al PalaIndoor di Ancona. La toscana si è imposta come da pronostico nel salto in lungo, conquistando il tricolore indoor con la misura di 6.49 metri. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si è rimessa in gioco a due settimane di distanza dal 6.59 timbrato proprio nel capoluogo marchigiano, quando ritornò in gara dopo sette mesi di assenza a causa dell’infortunio patito agli Assoluti estivi dell’anno scorso. La 19enne prosegue nel suo tentativo di ritorno agli altissimi livelli, non va dimenticato che il 20 febbraio 2021 volò a 6.91 metri ed eguagliò il record italiano assoluto in sala della mamma.ha trovato la misura valida al ...