Ater Roma | il nuovo direttore non ha alcuna esperienza in materia Quale sarà il futuro dell’azienda?

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Sia il Cda dell’Ater che la Regione Lazio dovrebbero dare un chiarimento: la nomina del dott. Manuelli crea preoccupazion… - ilfattoblog : 'Sia il Cda dell’Ater che la Regione Lazio dovrebbero dare un chiarimento: la nomina del dott. Manuelli crea preocc… - pietrogiliberti : RT @nzingaretti: A marzo parte il primo #carsharing condominiale in uno degli edifici #Ater a #Garbatella È una sperimentazione che poi con… - kospeti : RT @nzingaretti: A marzo parte il primo #carsharing condominiale in uno degli edifici #Ater a #Garbatella È una sperimentazione che poi con… - Paolo22901759 : RT @nzingaretti: A marzo parte il primo #carsharing condominiale in uno degli edifici #Ater a #Garbatella È una sperimentazione che poi con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ater Roma

Car Sharing: il Green Pass serve sì o no? Finalmente facciamo chiarezza Car Sharingnei ... Da marzo sarà disponibile il primo car sharing condominiale in uno degli edifici dell'. Nello ..., 03 febbraio 2022 "Annuncio che a marzo partirà a Garbatella il primo car sharing condominiale in uno degli edifici dell'. È una grande sperimentazione che poi continuerà in tuttae in tutto il Lazio", così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.E poi 240 milioni per programmi di edilizia popolareda realizzare assieme all’Ater ed ai Comuni ... nuovo materiale rotabile per le ferrovie Roma-Lido e Roma-Viterbo. Otto milioni invece ...... marzo partirà a Garbatella il primo car sharing condominiale in uno degli edifici dell'Ater. È una grande sperimentazione che poi continuerà in tutta Roma e in tutto il Lazio” annuncia il ...