Atalanta | Luca Percassi nuovo vice presidente della Lega Serie A

(Di sabato 5 febbraio 2022) Voto unanime per, ad dell’, elettoA. Lo ha reso noto la stessain una nota.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Luca

... Antonio Parcassi -Percassi Lo davano papabile come presidente , invecePercassi, amministratore delegato dell', figlio di Antonio, è stato eletto vicepresidente della Lega Serie A.Domani, poi, spazio ad- Cagliari alle 12.30, Venezia - Napoli, Bologna - Empoli e ... scopriamo le ultimissime sulle probabili formazioni con i giornalisti della Gazzetta:Taidelli, ...Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato eletto vicepresidente della Lega Serie A. Lo ha reso noto la stessa Lega in una nota: "Nella riunione di questa mattina del Consiglio di ...Luca Percassi è stato eletto vicepresidente della Lega Serie ... Questo quanto annunciato dalla Lega Serie A che ha reso noto il nuovo incarico per l’amministratore delegato dell’Atalanta. Una scelta ...