Atalanta | Luca Percassi nuovo vice presidente della Lega Serie A

Advertising

Zonamistamag : Luca Percassi inizia un nuovo e prestigioso capitolo nella storia dell’@Atalanta_BC ?? Tutti i dettagli su Zona A… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #AtalantaCagliari #Lega Serie A, UFFICIALE: Luca Percassi è il nuovo vicepresidente ?? Scarica… - Dalla_SerieA : Ufficiale: Luca Percassi è il nuovo vice presidente della Lega Serie A - - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? La #LegadiSerieA ha un nuovo vicepresidente ??? Si tratta di #LucaPercassi, patron dell' #Atalanta #LBDV #LeBombeDiVl… - okcalciomercato : Ufficiale, l’ad dell’Atalanta Luca Percassi è il nuovo vice presidente della Lega Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Luca

Diretta/ VeronaPrimavera (risultato finale 3 - 3): pareggio show in Veneto! Il Verona ... In difesa invece si dovrebbe andare con Danilo ePellegrini come terzini, dunque panchina per De ...... nella mattinata odierna è stato nominato come vice presidentePercassi . 41enne nativo di Milano, l'ex calciatore e attuale amministratore delegato dell'è il principale artefice, ..."Luca Percassi può dare un contributo importante dentro e fuori dal campo, sono contento della sua nomina". Così Gian Piero Gasperini commenta l'elezione dell'amministratore delegato dell'Atalanta a ...Luca Percassi, figlio del patron dell’Atalanta, è stato eletto come nuovo vicepresidente della Lega Serie A. La stessa ha rilasciato poi una nota, con il relativo annuncio: “Nella riunione di questa ...