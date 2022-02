Atalanta | Luca Percassi è il nuovo vicepresidente della Lega Serie A

(Di sabato 5 febbraio 2022) Nomina di prestigio in casa, amministratore detosocietà bergamasca, è ilA. “Nella riunione di questa mattina del Consiglio di– si legge in una nota diffusa dalla stessaè stato eletto Vice Presidente. La nomina è avvenuta su proposta e votazione unanime dell’intero Consiglio, con astensione dello stesso”.

Advertising

GlobalSport17 : Luca Percassi, ad dell'#atalanta, è stato eletto vice presidente della @SerieA . «Nella riunione di questa mattina… - napolista : Lega Serie A, Luca #Percassi eletto vicepresidente all’unanimità Votazione unanime, come unanime era stata la prop… - SportNewsCentr1 : ??#SerieA: Luca #Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato nominato nuovo vicepresidente della lega calcio. #Calcio - ClaraPorta4 : RT @mirkonicolino: (#Corsera) In attesa dell'elezione del presidente, la #LegaSerieA ha già scelto il vicepresidente (carica mai assegnata… - Zonamistamag : Dopo le dimissioni di Paolo Dal Pino, c’è la volontà del Consiglio di Lega di affidare la vicepresidenza a Luca Per… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Luca

Domani, poi, spazio ad- Cagliari alle 12.30, Venezia - Napoli, Bologna - Empoli e ... scopriamo le ultimissime sulle probabili formazioni con i giornalisti della Gazzetta:Taidelli, ...Diretta/ VeronaPrimavera (risultato finale 3 - 3): pareggio show in Veneto! Sugli esterni ... In difesa invece si dovrebbe andare con Danilo ePellegrini come terzini, dunque panchina per ...Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato eletto vicepresidente della Lega Serie A. Lo ha reso noto la stessa Lega in una nota: "Nella riunione di questa mattina del Consiglio di ...Luca Percassi è stato eletto vicepresidente della Lega Serie ... Questo quanto annunciato dalla Lega Serie A che ha reso noto il nuovo incarico per l’amministratore delegato dell’Atalanta. Una scelta ...