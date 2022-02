Atalanta-Cagliari | i convocati di Gasperini | presenti Boga e Mihaila | out Ilicic

(Di sabato 5 febbraio 2022) L’ha diramato la lista dei giocatorida Gian Pieroper la sfida contro il, valida per la 24esima giornata della Serie A 2021/2022. A disposizione del tecnico degli orobici ci sono i nuovi acquistie Mihajla. Non figura, invece,, alla presa con un periodo negativo. Fuori anche Miranchuk, mentre in attacco torna anche Zapata. Ecco quindi la lista completa, con la sfida in programma domenica 6 febbraio alle 12:30. Portieri: Musso, Sportiello, Rossi. Difensori: Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta, Scalvini. Centrocampisti: De Roon, Freuler, Koopmeiners, Malinovskyi, Pasalic, Pessina. Attaccanti:, Muriel, Zapata. SportFace.

Advertising

Atalanta_BC : ?? È iniziata la conferenza stampa di mister #Gasperini alla vigilia di #AtalantaCagliari ?? Coach Gasperini’s pres… - sportface2016 : #AtalantaCagliari, i convocati di #Gasperini: ecco #Boga e #Mihaila, out #Ilicic - CagliariNews24 : Le probabili formazioni ?? - Calcio_Casteddu : ?? Ecco i 22 #convocati di #Mazzarri per l'#Atalanta #? #Cagliari #CagliariCalcio #CalcioCasteddu #AtalantaCagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Cagliari

Commenta per primo L'ha diffuso la lista dei convocati per la partita con il. Portieri : Musso, Sportiello, Rossi. Difensori : Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Palomino, Pezzella, Toloi, Zappacosta, ...... Milan 49,* 43, Juventus 42, Roma** 39, Fiorentina* 36, Lazio 36, Verona 33, Torino* 32, Empoli 29, Sassuolo 29, Bologna* 27, Spezia 25, Udinese* 24, Sampdoria 20, Venezia* 18,17, ...Vota la formazione dei tifosi per Atalanta-Cagliari, scegli il miglior undici per la sfida di domani al Gewiss Stadium di Bergamo Come ad ogni vigilia vi chiediamo la miglior formazione per ...Andrea Carboni ritorna in tempo a disposizione di Walter Mazzarri per il lunch match della 24ª giornata di Serie A contro l'Atalanta Pian piano, il giovane difensore classe 2001, sta diventando sempre ...